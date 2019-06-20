İDO'dan sefer iptalleri ve açıklama

İDO'nun 23 Haziran seçimleri öncesinde bazı şehirler arası seferleri iptal ettiğini duyurması tepkilere yol açtı. İDO'dan yapılan açıklamada ise sefer iptali olmadığı, 21-22 Haziran tarihlerinde Yenikapı-Bandırma ve Bursa-Yenikapı hatlarındaki bazı seferlerin yolcu talebi azlığı nedeniyle birleştirildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarından başlamak üzere, yenilenecek olan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği 23 Haziran tarihine kadar bazı şehirler arası seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO tarafından 21-22 Haziran arasında bazı seferlerin iptal edildiğinin duyurulması seçim öncesinde tepkilere yol açtı.

İDO: TALEP AZLIĞI NEDENİYLE SEFERLER BİRLEŞTİRİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İDO 21-22 Haziran tarihleri arasında Yenikapı-Bandırma ve Bursa-Yenikapı hatlarında bazı seferlerin yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirildiğini, 23 Haziran'da ise sefer iptali olmadığını duyurdu.

İDO'nun açıklamasında şöyle denildi:

"21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bandırma ve Bandırma – Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21-22 Haziran tarihlerinde günde 6 hızlı feribot seferlerimiz ile karşılıklı olarak hizmet veriyoruz. İlgili hattımıza ait güncel seferleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 12 gidiş – 12 dönüş olmak üzere toplam 24 Yenikapı- Bandırma ve Bandırma – Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır.

21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa – Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş – 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa – Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır."