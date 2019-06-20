İDO'dan '23 Haziran' tarifesi: Seferler iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 23 Haziran tarihine kadar bazı şehirler arası seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen tarihlerin seçimlerden önce olması tepki çekti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarından başlamak üzere, yenilenecek olan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği 23 Haziran tarihine kadar bazı şehirler arası seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO tarafından duyurulan 21-23 Haziran arasını kapsayan iptallerin, seçimlerin yapılacağı tarihte gerçekleşmesi tepki çekti. İptal edilen seferler arasında Bursa-Yenikapı, Yenikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı, Yenikapı-Bandırma, Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı ve Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa seferleri bulunuyor.

Oda TV'de yer alan habere göre: İDO’dan yapılan açıklamalarda sefer iptalinin gerekçesi olarak tarife değişikliği gösterildi.

Öte yandan Bursa ve Bandırma’dan karayoluyla İstanbul’a ulaşım mümkünken, Balıkesir’e bağlı bir ada olan Avşa’nın deniz yolu dışında ulaşım imkânı bulunmuyor. Turistik bölge olan Avşa’nın, yaz aylarında ziyaretçi sayısının arttığı ve İstanbulluların bölgeyi sıkça tercih ettiği biliniyor.