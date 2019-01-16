İcra dairesinden tensip tutanağı: Günahı vebali alacaklıya ait olmak üzere…

Trabzon İcra Dairesi yazdığı, bir haciz ilişkin tensip tutanağında bilinen bürokratik dilin dışına çıkarak, 'günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere…' ifadesi kullanıldı.

Trabzon’da, alacaklı bir bankanın avukatı, borçluya devletin verdiği buzağı destek paralarına haciz konulmasını istedi. Dosyaya bakan icra müdürü talebin önünde yasal bir engel bulunmadığın belirterek, kararında “Vicdanen haciz koymak uygun değil ise de, günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere talebin kabulüne…” ifadesini yazdı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Trabzon’da bir banka bir köylünün aldığı hayvancılık destek kredisinin borcuna karşılık haczini talep etti.

Talebi yasaya uygun bulan Trabzon İcra Dairesi de durumu Ziraat Bankası’na iletti. Bankaya gönderilen "karar tensip tutanağı"nda ise bürokrasiden alışık olunmayan şekilde şu ifade kullanıldı:

“Bu haciz her ne kadar hayvancılığın gelişmesi önünde engel teşkil edeceğinden, vicdanen haciz koymak uygun değil ise de, günahı vebali alacaklı ve vekiline ait olmak üzere TALEBİN KABULÜNE…”