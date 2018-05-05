İçkiye vergi zammı: 70'lik rakı 100 lirayı aşacak

Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Temmuz ayında bir yeniden değerleme zammı daha beklenirken, 70'lik rakının fiyatının 100 lirayı aşacağı öngörülüyor.

Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu.

Yılın ikinci altı ayında içki fiyatlarına yapılması beklene zam beklenenden erken geldi. Rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranında fiyat artışı meydana geldi.

BÜTÇE AÇIĞI KAPATILMAYA ÇALIŞILACAK

Uzmanlar son günlerde dağıtılan ikramiye ve yapılan zamların bütçeye etkisi konusunda uyarıyordu. Bu yapılan vergi zammı ile bütçe açığı kapatılmaya çalışılacak.

Temmuz ayında bir yeniden değerleme zammı daha beklenirken, 70'lik rakının fiyatının 100 lirayı aşacağı öngörülüyor.