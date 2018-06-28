İçişleri Bakanlığı, Karamollaoğlu'na verilen güvenlik güçlerini geri çekti

İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimleri süresi boyunca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na verilen güvenlik güçlerini geri çekti.

İçişleri Bakanlığı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde verilen güvenlik güçlerini geri çekti.

Kendisini korumakla görevli olan 2 polis memuru ve daha önce genel başkan koruması olarak görev yapan 2 polis memurunun geri çekilmesi üzerine Karamollaoğlu, bir açıklamada yaptı.

Duruma tepki gösteren Karamollaoğlu; "Normal olarak genel başkanlara 2 koruma veriliyor. Seçim sırasında Cumhurbaşkanı adayları için koruma sayısı artırıldı. Ama bunları da geri çektiler. Biraz da şaşırdım, garibime gitti. Herhalde Türkiye’ye tam manasıyla güven ortamı geldiği için böyle bir adım attılar. Şunu herkes bilsin; biz inançlı insanlarız. Ölümün de bir gerçek olduğunu biliriz. Bir gün gelip bu ruhu teslim edeceğiz. Şöyle mi teslim ederiz, böyle mi, bunu bilmeyiz. Ama bu kadar basit bir meseleyi seçimin hemen arkasından gündeme alanları da milletin vicdanına havale ediyorum. Şaşırdım. Korumaların gitmesine değil, hükümetin aklına, bu kararı alanların aklına şaşırdım. Bu kadar basit bir yaklaşım tarzı. Böyle başlarlarsa, hep söyledik, suya tersten giriyorlar. Bizim için ne olacak ki? Koruma varmış yokmuş" ifadelerini kullandı.