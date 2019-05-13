İçişleri Bakanlığı: 2018 Kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir

Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım ayı itibariyle 273 bin 447 adet silah ruhsatı düzenlendiğini bildiren İçişleri Bakanı Soylu, “2016-2018 (Ekim itibariyle) yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3028 kasten öldürme, 20 bin 324 kasten yaralama olayının meydana gelmiştir'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'li Ömer Fethi Gürer'in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta 'güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir' denildi. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin daha sonra yapılan açıklamada ise ''Bu rakam sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatlarını içermektedir" denildi. Açıklamada, geçtiğimiz sene 26 bin 261 silah taşıma, 50 bin 924 silah bulundurma olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verildiği belirtildi.

Gürer, Soylu’ya, “Ülkemizde ruhsat sahibi kişilere yıllık ne kadar mermi tahsis edilmektedir? 2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsatlı şahıs tabancaları için talebe göre dağıtım ne kadar olmuştur? Güvenlik görevlileri dışında silah ruhsat sayısı kaçtır?2016-2017 ve 2018 yıllarında ruhsat gerekmeyen, satışına olanak tanınan pompalı, av tüfeği vb. gibi tüfeklerin satış rakamları nedir? 2016-2017 ve 2018 yıllarında yakalanan ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Aynı dönemde ruhsatsız ve ruhsatlı olmak üzere işlenen cinayet ve yaralama sayısı ayrıntılarıyla beraber kaçtı?” sorularını yöneltti.

'2018 KASIM İTİBARİYLE 273 BİN 447 SİLAH RUHSATI DÜZENLENDİ'

Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım ayı itibariyle 273 bin 447 adet silah ruhsatı düzenlendiğini bildiren İçişleri Bakanı Soylu, “2016-2018 (Ekim itibariyle) yılları arasında ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla 3028 kasten öldürme, 20 bin 324 kasten yaralama olayının meydana gelmiştir. Kolluk kuvvetlerimizce 2016-2018 yılları arasında yapılan çalışmalarda 25 bin 951 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.