İçişleri Bakanı Soylu: Hız sınırının artırılması için çalışma yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelecek yıl otoyollardaki hız limitinin artırılmasıyla ilgili, '120 kilometreyi yüzde 5 ya da 6'lık artışla yükseltip toplam toleransıyla beraber 140 kilometre en üst limit sağlayabilme imkanına sahip olma yönünde bir değerlendirmemiz var' dedi.

Radyo Trafik Marmara'da Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın sunduğu 'Bilirkişi' programına telefon bağlantısıyla katılan İçişleri Bakanı Soylu, trafik kazaların büyük bir bölümünün artık yol kusurundan değil sürücü hatasından kaynaklandığını, kazaları azaltabilecek faktörlerin devreye alınmasıyla olası ölüm ve yaralanmaların da azaldığını anlattı.

En çok can kaybı yaşanan 'kara noktalarda' 24 saat çalışma yaptıklarını, havadan ve karadan yol denetimleri yaptıklarını dile getiren Soylu, "Bu görünürlük arttırmaktır. Görünürlüğü arttırmak için ilk çıkardığımızda çok eleştiriye maruz kaldık ama maket trafik araçları koyduk, şimdi maket trafik polisleri koyuyoruz. Bunların bulunduğu alanlarda geçmişte yaşanan trafik kazalarını çok azalttığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

Elektronik Denetim Sistemi'nin gelecek yıllarda trafik alanında yapılacak çalışmaların en önemli ayaklarından biri olacağını söyleyen Soylu, "Vatandaşımızla güven ilişkisi kurmaya çalıştık. Bunu da özellikle 'tuzak radar' denilen uygulamanın kalkması ve eğer radar varsa bunu çok daha önceden tabelalarla uyarma konusunda ortaya koyduğumuz bir iradeyle gerçekleştirmeye çalıştık" dedi.