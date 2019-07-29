İçerenköy Semt Evi ve Vicdan Takımı'ndan uyuşturucu ve bağımlılığa karşı ortak etkinlik

İçerenköy Semt Evi ve Vicdan Takımı, madde bağımlılığına dikkat çekmek için 13 yaş ve üzeri gençlere yönelik ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte psikoterapi yaklaşımıyla bireyin madde ile tanışma süreci irdelendi. Bağımlılığın olası tahribatları üzerine de tartışmalar yapıldı.

Çağımızdaki sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle özellikle gençler arasında hızla yayılan madde bağımlılığı toplum için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İç piyasada sunulup bir solumayla başlayan bağımlılığın tavan yapması sosyal devletin ne derece aşındığının göstergesi.

İçerenköy Semt Evi ve Vicdan Takımı, madde bağımlılığına dikkat çekmek için 13 yaş ve üzeri gençlere yönelik ortak bir etkinlik gerçekleştirdi.

Vicdan Takımı, Ataşehir’in İçerenköy mahallesinde çeşitli yaşlardan çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığından korumayı hedefleyen, onları spor ve satranç gibi üretken etkinliklerle bir araya getiren bir oluşum olarak biliniyor.

Etkinlikte psikoterapi yaklaşımıyla bireyin madde ile tanışma süreci irdelendi. Madde bağımlılığının nedenleri ve madde bağımlılığıyla mücadele yolları başlıklarının öne çıktığı etkinlikte bağımlılığın olası tahribatları üzerine de tartışmalar yapıldı.

Vicdan Takımı'nda yer alan gençlere kimyasal bağımlılığın başlangıcı ve madde kullanımının ortaya çıkışıyla ilgili sorular yöneltildi. Geniş katılımın olduğu toplantıda gençlerle atölye yapıldı. Atölyede bağımlılığı önleme gündemi etrafında fikir alışverişinde bulunuldu. Gruplar halinde sunumlarını yapan gençler, toplumun kanayan yarası madde bağımlılığından korunma yollarına dair görüşlerini paylaştı.

PSİKOLOGLAR: MADDE BAĞIMLILIĞI SINIFLI TOPLUMLARDA BAŞLIYOR

Madde bağımlılığına karşı mücadele için gençleri bir araya getiren etkinlikte konuşan psikologlar Deniz Gezer ve Püren Şenyuva madde kullanımının özellikle sınıflı toplumlarla başladığına dikkat çekti. Bireylerin kimyasallarla kurduğu ilişkide toplumsal koşulların başat etkiye sahip olduğunun altını çizen psikologlar bu konuda öz denetim mekanizmalarının da yeterli düzeyde olması gerektiğini belirtti.

Etkinlikte görüşlerini aldığımız genç bireyler, bağımlılıkla mücadele konusundaki fikirlerini bu platformlarda dile getirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.