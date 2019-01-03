İbrahim Kalın'dan 'Ceren Damar' açıklaması: Komşumuzdu, tüm yönleriyle araştırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencisi tarafından vurularak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın komşularının kızı olduğunu ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi Ceren Damar'ın, 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor.

'KOMŞUMUZUN KIZI'

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.

Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.