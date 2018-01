İbrahim Kalın'dan 'Afrin' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olası Afrin operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da katıldığı bir toplantının ardından "Afrin" operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir" diyen Kalın, "Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK'dan gelsin, ister PYD, YPG'den, ister DEAŞ'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan, yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.