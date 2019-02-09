İbrahim Kalın: Dünya'da çatışmaların yüzde 60'ı müslüman ülkelerde

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'kaos ve belirsizliklerin yaşandığı' bir dönemden geçildiğini belirterek, 'Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı müslüman ülkelerde oluyor' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyada çatışmaların yüzde 60'ının müslüman ülkelerde olduğuna işaret ederek, bu çatışmaların "müslüman ülkelerin sosyal enerjisini ve doğal kaynaklarını tükettiğini" belirtti.

İslam ülkelerini ele alan bir panelde konuşan İbrahim Kalın, küresel ölçekte kaos ve belirsizliğin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, sadece müslüman ülkeler arasında değil, Batı, Avrupa ve Latin Amerika gibi birçok bölgede artan bir güvensizlik ve geleceğe dair belirsizlik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dünya'da "artan güvensizliğin, popülist hareketlerin oluşması sonucunu beraberinde getirdiğini" kaydeden Kalın, son yıllarda aşırı sağın, birçok Avrupa ülkesinde ana akım politikayı kontrol altına almaya başladığını kaydetti.

Kalın, konuşmasında "Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı müslüman ülkelerde oluyor. Bu, hepimiz için zor bir ders olmalı. Müslümanların karşı karşıya kaldığı sorunların üstesinden gelebilmesi için siyasi liderlik ve birliğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.