İBB’den yıkılan çeşmeyle ilgili açıklama: Kusurlu çalışma durduruldu

İBB, restorasyon sırasında bir bölümü yıkılan Mimar Sinan'ın eseri Yanıkkapı Çeşmesi’ndeki 'kusurlu çalışma'nın durdurulduğunu, sorumlularla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), restorasyon çalışmaları kapsamında bir bölümünün yıkılmasıyla gündeme gelen Karaköy’deki Yanıkkapı Çeşmesi’ndeki çalışmanın, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları onaylı projeye uygun olmadığının saptandığını duyurdu.

“Kusurlu çalışma”nın durdurulduğu açıklayan İBB, sorumlularla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını belirtti.

Çeşmenin restorasyon çalışmalarıyla ilgili şikayet üzerine İBB Kültür Varlıkları Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü teknik elemanlarınca dün inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Çeşmenin kuzeybatı cephesinde duvarın bir bölümü ile hazne tonozunun bir bölümünün yıkıldığı, yıkılan kısımların sac levha ile kapatıldığı, Abdussalah Sokak’taki duvarının bir bölümün metal paravanla kapatıldığı görülmüştür. Danışma Kurulunun, çeşmenin kuzeybatı cephesinde sehim yapmış olan duvarı oluşturan taşların numaralandırıldıktan sonra sökülüp aynı malzeme ile aslına uygun olacak şekilde yapılmasına ilişkin kararına rağmen, uygulamanın bu karara uygun yapılmadığı ve sökülen özgün yapı taşlarının çeşme mahallinde yer almadığı görülmüştür.”

Açıklamada, ayrıca, yukarıda belirtilen tespitlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili birimlerle paylaşıldığına değinilerek, İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu kararına göre restore edilen çeşmenin, aslına uygun şekilde yenileneceği belirtildi.

