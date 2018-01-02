İBB'den Topbaş'ın projelerine bir iptal daha

İBB, eski başkan Topbaş'ın projelerini iptal etmeyi sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş döneminde ihalesi yapılan 6 metro projesini rafa kaldırdı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Topbaş döneminde borçlanma yoluyla inşası planlanıp, Ekim ayında İBB Meclis toplantısında oy çokluğuyla onaylanan 2018 yılı bütçesinde yer alan 6 metro hattının iptal edildiği öğrenildi.

Karara göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için 120, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için 170, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 175, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 170, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için 70 ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattı için 220 milyon olmak üzere toplamda 925 milyon avro dış finans bulunacaktı.

İBB kaynakları konuyla ilgili açıklama yapmazken, söz konusu ihalelerin hayata geçmesi için, 925 milyon avro borçlanma kararı almıştı.