İBB şirketi Kiptaş tarım alanlarına site konduracak: ÇED onayı çıktı

Silivri'deki tarım alanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Kiptaş eliyle betona gömülecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "ÇED gerekli değildir" kararı verdi. Silivri Belediyesi’nin, İBB’nin kararına karşı açtığı dava ise sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Kiptaş’ın, satın aldıktan sonra yapılaşma iznini 12 kata çıkardığı Silivri’deki tarım arazisi için planlanan konut projesine için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre proje için belediyeden gerekli izinler alındıktan sonra, öncelikle hafriyat çalışmalarına başlanacak daha sonra kaba ve ince inşaat işleri tamamlanacak.

Dosyaya göre projenin bedeli 148 milyon 607 bin 359 TL. Söz konusu araziye 1508 konut ve 11 adet apartman görevlisi dairesi inşa edileceği belirtiliyor.

Silivri’de, 173 bin metrekarelik iki kat imar izinli araziyi İBB’nin iştiraki Kiptaş satın alınca 12 kat inşaat izni verilmişti. İBB Planlama Müdürlüğü bile karara itiraz ederek belediyeyi “bölgede en fazla altı kat sınırı var” diye uyarmıştı. Daha sonra Kiptaş, İBB’ye yaptığı itirazda, imar planlarında daire başına zorunlu otoparkların şirketi zarara uğratacağını belirterek, bazı plan notlarının iptalini istemişti. Kiptaş’ın istediği plan notu CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla İBB’de kabul edilmişti.

İBB Meclisi’ne geçen şubat ayında gelen 1518 yurttaşın imzaladıkları itiraz dilekçeleri de reddedilmişti.

Silivri Belediyesi ve bölge halkı arazide yapılaşmaya itiraz ediyor. Silivri Belediyesi’nin, İBB’nin kararına karşı açtığı dava ise sürüyor.

Kiptaş’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Silivri 3. Etap Sosyal Konutları Proje Tanıtım dosyasını sunmasının ardından projenin ÇED süreci 17 Nisan’da başlamıştı. Proje kapsamında inşa edilecek olan blokların, genel olarak bir kat bodrum ve bir kat zemin kat ile birlikte dokuz katlı olması planlanıyor.