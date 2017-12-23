İBB İstanbul'daki yapı sayısını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da kaç yapı olduğunu açıkladı.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tech İstanbul" dergisinin Aralık ayı sayısında yer alan bilgilere göre, İstanbul sınırları içerisinde 1 milyon 528 bin 782 adet yapının bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da kategorilerine göre ulaşım birimi adetleriyse şöyle:

- İskele sayısı: 74

- Taksi dolmuş güzergah sayısı: 142

- Taksi dolmuş durak sayısı: 61

- Taksi durak sayısı: 455

- Minibüs durak sayısı: 6 bin 942

- Minibüs hat sayısı: 911

- İETT güzergah sayısı: Bin 436

- İETT durak sayısı: 12 bin 901

