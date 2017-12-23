İBB İstanbul'daki yapı sayısını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da kaç yapı olduğunu açıkladı.
Cumartesi, 23 Aralık 2017 14:56

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tech İstanbul" dergisinin Aralık ayı sayısında yer alan bilgilere göre, İstanbul sınırları içerisinde 1 milyon 528 bin 782 adet yapının bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da kategorilerine göre ulaşım birimi adetleriyse şöyle:

- İskele sayısı: 74 
- Taksi dolmuş güzergah sayısı: 142 
- Taksi dolmuş durak sayısı: 61 
- Taksi durak sayısı: 455 
- Minibüs durak sayısı: 6 bin 942 
- Minibüs hat sayısı: 911 
- İETT güzergah sayısı: Bin 436 
- İETT durak sayısı: 12 bin 901
 