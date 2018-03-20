İBB Başkanı Uysal'dan tartışılan metro çıkışı ile ilgili için yeni açıklama

'Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak' sözleri tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan çok konuşulan sözleriyle ilgili yeni açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu'nda İSTAÇ'a bağlı Çevre Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen cumartesi günü AKP Arnavutköy İlçe Kongresi'nde "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözleri tartışma konusu olan Uysal'a "Bu sözlerinizin arkasında mısınız?" sorusu yöneltildi.

Başkan Uysal, "Büyükşehir olarak mevcut metromuzu, inşaat halindeki metromuzu harita üzerine serdiğinizde aslında söylemek istediğimizin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görürsünüz. Yani şu anda İstanbul'da metro yapacaksak önceliğimiz metro ulaşımının sıkıntı yaşayan bölgeler olmalı. Konuştuğumuz iki ilçe var. Bunlardan biri Arnavutköy bir tanesi de Sultanbeyli... Şimdi oralar AK Parti'ye en fazla oy vermiş alanlar. İnanıyorum ki şu anda bizim söylediğimizi şayet AK Partili olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı bu ifadeyi(en fazla oy veren) demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikli olacağını söylerdi" şeklinde yanıt verdi.