Hülya Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt

Her fırsatta AKP'ye desteğini açıklayan Hülya Koçyiğit, Erdoğan'la birlikte Hatay'a gitmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Hülya Koçyiğit, bazı ünlülerin ve sporcuların AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Hatay'a gitmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Koçyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci kez "moral" ziyaretine gittiğini ve ziyaretin ardından edilen "hakaret"lerden dolayı şaşırdığını belirterek, "CHP'nin ilk kurucusu, siyaset üstü olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli sözlerinden sadece bir tanesini paylaşmak isterim izninizle. 'Efendiler, siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.' Sanata, sanatçısına bu denli kıymet veren, dünyaya adını duyurmuş bir liderin ardından, Atatürk'ün izinden gitmeye çalışan aynı partinin lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkesinin sanatçıları için az bile söylediğini ifade ettiği sert, nahoş bu sözleri, partisinin kuruluşundan bugüne var olan paydasıyla örtüşmediğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, "Demokratik olmaktan sıkça bahsettiğimiz ancak bir o kadar da demokratlığa ters düştüğümüz şu zamanlarda biliyorum ki bu yazının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün adını nasıl olur da telaffuz ederim diye eleştiren, beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları —yeni çağa ayak uydurursak— 'retweet' ve 'repost' eden binlerce kişi olacak" değerlendirmesinde bulundu.