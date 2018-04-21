Hülya Koçyiğit: Sanat siyasetin içinde

Hülya Koçyiğit, Kütahya'da katıldığı etkinlikte sanat ile siyasetin çok benzer olduğunu söyledi.

Hülya Koçyiğit, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cansu Canan ile buluşmalar' isimli etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Koçyiğit "Biz sanatçılar topluma ayna tutarız. Toplumu tanımak ve onu anlamak ve onu anlatabilmek. Bu siyasetin bizatihi kendisi. Sanat siyasetin içinde. Siyaset sanatın içinde. ayrılmaz bir parça. Her ikisi de halk için. Muhalif olmak derken günümüzde bazı kavramlar farklı farklı değerlendiriliyor. Muhalif dendiğinde benim aklıma şu geliyor. Ben ülkeme karşı olumsuz bir şey gördüğümüz zaman ona muhalefet ederim. Karşı dururum veya bir fikrim varsa onu açıklarım. Gördüğüm yönetimin veya yaşamımın için bazı aksayan bir şey varsa yaptığım eserlerle gündeme taşır ve ortaya çıkarmaya çalışırım. Muhalefet sadece karalamak, kötülemek veya hakaret etmek değil. Muhalefet gerçek anlamda yürürlükte olan şeye karşı bir başka fikriniz varsa, daha iyi olacağını söylerseniz zaten muhalefet etmiş olursunuz" dedi.