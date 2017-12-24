Hulusi Akar'a 'hallederiz' demiş!

Türkiye ile Rusya arasındaki 'uçak krizi'nin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeleri başlatan isimlerden olduğu belirtilen Cavit Çağlar, sürece ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.

Türkiye ile Rusya arasındaki 'uçak krizi'nin çözümünde rol alan isimlerden Cavit Çağlar, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyaseti uzun süre önce bıraktığını ancak devlet adamlığının kendisini bırakmadığını belirten Çağlar, çok yakın arkadaşı olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin ardından sürece dahil olduğunu ve bu krizin çözümüne yardımcı olabileceğini ‘hallederiz' diyerek ifade ettiğini söyledi. Sonrasında yaşanan yoğun trafiğin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin eskisinden daha iyi noktaya geldiğini belirten Çağlar, ‘'Esas bu barışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sağladı. Onlar bu kararlılığı göstermese biz bir şey yapamazdık'' diye konuştu. Çağlar, Erdoğan'ın şu andaki dik ve milli duruşuna hayran olduğunun da altını çizdi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe Sultanhamam'da başlayan serüveninin bugün farklı mecralara kaydığını, ancak bu sektörlerde hep liderliğe oynadığını ifade eden Çağlar, ‘'Yüz binlerce kişiye iş verdik; merhum dayım Şükrü Şankaya ile birlikte. Çok sıkıntılar çektik ama işçimizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık. Çok zorda olsak da her ayın 7'sinde maaşları yatırdık'' dedi.

Çağlar'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda 'Devlet Nişanı' verilmişti.