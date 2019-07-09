Hukuksuzluğu hukuk yaptılar: Mimarlar Odası’ndan ODTÜ rektörüne ve emniyet görevlilerine suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ’de ruhsatsız KYK yurdu inşaatını engellemek isteyenlere yönelik polis saldırısı ve hukuksuz inşaat işlemiyle ilgili olarak Rektör Verşan Kök, emniyet görevlileri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

ODTÜ yerleşkesi içerisine yapımına başlanan ruhsatsız KYK yurdu inşaatı için dün sabah saatlerinde kavak ağaçlarının kesilmesine başlanmıştı. Kampüste bir araya gelenlere yönelik polis müdahalesi ile TMMOB’a bağlı odaların alana alınmamasına ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu süreçte rol alan herkes başta Verşan Kök, danışmanları ve rektör yardımcıları olmak üzere, ağaç kesimini yapanlar, Anayasa’nın 135. maddesine göre kurulmuş anayasal bir kuruluş olan Mimarlar Odası ve diğer oda yöneticilerini, alana zor kullanarak girmelerini engelleyen, emniyet müdür yardımcısı ve o gün görev alan tüm polisler, yargı önünde hesap verecekler. Hepsi hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk” dedi.

'HUKUKSUZLUK HUKUK HALİNE GELMİŞTİR'

Candan ODTÜ’de KYK yurdu yapılması sürecinin bir yıldır devam ettiğini belirterek, “Önceki gün kavaklık alandaki kesim ve polisin kullandığı zor gücü ile hukuksuzluk hukuk haline gelmiştir, Çankaya Belediyesi görevlileri ve Meslek Odası temsilcileri de alana sokulmamış, kamu görevlilerinin görevlerini yapması engellenmiştir. Bu nedenle 2863 sayılı kanuna muhalefet, görevi kötüye kullanma, kamu malına zarar verme suçlarından haklarında suç duyurusunda bulunduk. Yargı önünde tüm sorumlular hesabını verene kadar hukuksal mücadelemiz devam edecek” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yönetim kurulu üyelerinin yaptığı suç duyurusunda şunlara yer verildi:

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı içerisinde yer alan 29193 ada 2 parsel ve ODTÜ Batı Spor Merkezi komşuluğunda, 156-158-159-160-161 parselasyonunda bulunan ada kesişimlerinde oluşan iki kavaklık alanın, sulak alan özelliği taşıyan, onlarca farklı türden binlerce ağaç ve çalıyı barındıran ve farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeliler için yaşam alanı sağlayan sıra dışı bir biyolojik çeşitliliğe sahip olması nedeniyle, ormanlık alan statüsü verilmesi gerekirken ve kadastral parsellerde, parselasyon planları olmadan ruhsat verilmeyeceği yasal hükmünden dolayı ruhsat olmadan bir yapının inşasının başlaması hukuksal olarak mümkün değildir.

Kavaklık alana polis marifetiyle girilmiş, öğrenciler darp edilerek biber gazı uygulaması ile alandan çıkarılmış ve ağaç kesimi hızla başlamıştır. Çankaya Belediyesi yetkilileri mühürleme işlemi yapmak üzere ODTÜ’ye girmeye çalışmış ancak alana hukuksuz bir şekilde alınmamıştır.”

BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR

Suç duyurusunda kamu görevlilerinin cezalandırılmasına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Teşkilatı yetkilileri, kamu görevini ifa etmek üzere ODTÜ’de bulunan TMMOB Mimarlar Odası yöneticilerini hukuka aykırı şekilde alana sokmamış, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yargıya taşıdığı husus hakkında demokratik ve barışçıl tepki göstermek üzere gittiği alanda kamu görevini yapmasını engellemek suretiyle görevi kötüye kullanmışlardır.

TCK m. 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç yıldan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”