Huawei'den iki yeni hamle: Yeni işletim sistemi belli oldu

Çin merkezli teknoloji firması Huawei'nin tüm telefonlarında, Android alternatifi işletim sistemi ve Google Store alternatifi "Aptoide" kullanımının, Ekim 2019 tarihinde başlayacağı iddia edildi.

ABD'nin baskısı sonrası tüm anlaşmaları askıya alınan Huawei, yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Çinli şirketin yeni işletim sisteminin ismi belli oldu.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne Huawei tarafından yapılan başvuruda "Huawei Ark OS", "Huawei Ark", "Ark" ve "Ark OS" isimlerinin yer aldığı belirtiliyor.

Android lisansı askıya alınan şirketin yeni işletim sistemi Ark OS olarak adlandırılacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Huawei, firmanın ABD’de satış yapmasını engelleyen, ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası'nın onaylanması sonrası, ABD'de açtığı davada "karar duruşması" istedi.

Huawei’den yapılan açıklamada, ABD’nin "siber güvenlik sağlamadığı" gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istendi.

Huawei Hukuk Sorumlusu Song Liuping ABD yönetiminin firmanın güvenlik açıkları olduğunu kanıtlama konusunda başarısız olduğunu söyledi ve "Ne ateş, ne duman var; yalnızca spekülasyon" dedi.

Dava Teksas Doğa Bölgesi mahkemesinde 19 Eylül tarihinde görülecek.