HSK'dan düzenleme: 35 yaşına kadar askerlik yok...

Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre darbe girişiminin ardından, 5 binin üzerinde yeni hâkim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması, bir kez daha Adalet Bakanlığı ve HSK’yı harekete geçirdi. Bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk doğuracağı dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile temasa geçildi.

10 yıl süre ile geçerli protokole göre, HSK, henüz vatani görevini yapmayan hâkim ve savcıların listesini MSB’ye gönderecek. MSB, listedeki isimlerin askere sevklerini 35 yaşını dolduracakları yılın sonuna kadar erteleyecek. Bu isimler, erteleme süresinin bitiminde, mayıs celp döneminde silah altına alınacak.