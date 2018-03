HSK Başkanvekili skandal atamaları yalanlayamadı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Saray'da yapılan törenle hakim ve savcılığa atanan avukatların AKP'li olduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, avukatlıktan ataması yapılan bin 236 hakim ve savcının çoğunun AKP'li olduğunun ortaya çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu skandalı yalanlayamayan Yılmaz, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var" dedi. Yılmaz, “Danıştay Başkanı’nın kızına özel uygulama yok. Aynı durumda olan 27 kişi daha var” ifadelerini kullandı.