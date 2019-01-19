Hrant Dink katledilişinin 12'nci yılında vurulduğu yerde anıldı

Hrant Dink, katledilişinin 12’nci yıldönümünde, Agos Gazetesi önünde anıldı. Aradan geçen 12 yılda ise gerçek sorumlular hâlâ yargı karşısına çıkarılabilmiş değil.

Hrant Dink, katledilişinin 12’nci yıldönümünde, Agos Gazetesi önünde anıldı. Dink'in vurulduğu yer karanfillerle süslenirken, üzerinde "Hrant için adalet için" yazılı dövizler ve Dink'in fotoğrafları, eski gazete binasına asıldı.

Tören öncesi Dink'in vurulduğu Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar polis tarafından kapatıldı. Ara sokaklar TOMA'lar bekletildi. Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alındı.

"Adalet İstiyoruz, Hrant 12" yazılı pankartın asıldığı gazete binasının önünde saat 15.00’da başlayan anma programında "Buradayız Ahparig", "Hrant için adalet için", "Öldür diyenler yargılansın", "Faşizme inat kardeşimsin Hrant" sloganları atıldı.

12 YILDIR SÜREN HUKUKSUZLUK

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde gazete binasının hemen önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti.

Cinayetinin hemen ardından tetikçi Ogün Samast kahramanlar gibi polis karakolunda ağırlanmış, cinayet ise neredeyse tüm devlet görevlilerinin gözetimi altında yaşanmıştı.

Aradan geçen 12 yılda süren hukuk mücadelesinden hâlâ sonuç alınabilmiş, gerçek sorumlular yargı karşısına çıkarılabilmiş değil.