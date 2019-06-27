Hrant Dink davasında dosyası ayrılan 7 sanığın cezalandırılması istendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de bulunuğu 9 sanık hakkındaki yargılama bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı ve 'Örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından cezalandırma talep etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası sanıklarından 9'unun dosyasının ayrılmasını istemişti.

Hrant Dink cinayetine ilişkin aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de bulunuğu 9 sanık hakkındaki yargılama İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Agos'tan Uygar Gültekin'in haberine göre, mahkeme ayrılan dosya ile ilgili ilk oturumu gerçekleştirdi. İlk duruşmaya tutuklu sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz tutuklu bulundukları cezaevinden, Erhan Tuncel, Osman Hayal ve Ersin Yolcu da bulundukları şehirden SEGBİS (Ses ve görüntü bileşim sistemi) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet İskender halen firari sanık olarak aranırken, Salih Hacısalihoğlu ve Tuncay Uzundal duruşmaya katılmadı.

Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen ve Sebu Aslangil de duruşmada hazır bulundu.

DİNK AİLESİ SÜRE İSTEDİ, MAHKEME VERMEDİ

Mahkemede söz alan Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen, esas hakkında beyanları sunabilmek için süre istedi. Tutuksuz sanıklardan da bazıları süre talep etti.

Mahkeme heyeti, süre verilmesine lüzum olmadığı konusunda daha önce karar verildiğini belirterek ve davanın açıldığı günden bugüne geçen süreyi dikkate alarak süre verilmesi talebini reddetti.

SAVCI OSMAN HAYAL VE SALİH HACISALİHOĞLU HAKKINDA BERAAT İSTEDİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Yasin Hayal, hakkında ''silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek'', Erhan Tuncel, hakkında '' 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme'', Hrant Dink'in öldürülmesinden ''tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek'', ''silahlı suç örgütüne üye olmak'', Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu ve Tuncay Uzundal hakkında ''tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek'', ''silahlı suç örgütüne üye olmak'', Ahmet İskender hakkında ''silahlı suç örgütüne üye olmak'', Ogün Samast hakkında ''silahlı suç örgütüne üye olmak'', suçlamalarını yönelti. Osman Hayal ve Salih Hacısalihoğlu'nun ise beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını hazırlamaları için bir sonraki duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.