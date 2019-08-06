Homur Mizah ve Karikatür Grubu'ndan Kaz Dağları'na destek

2017'de hazırladığı Kaz Dağları özel sayısıyla da gündeme gelen Homur Mizah ve Karikatür Grubu Çanakkale'nin su kaynağı olan Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını altın ve gümüş madenciliğine karşı savunmak için büyüyen mücadeleye desteklerini iletti.

Çanakkale'nin su kaynağı olan Atikhisar Barajı havzası ile Bayramiç ve Çan havzalarını altın ve gümüş madenciliğine karşı savunmak için mücadele büyürken, bir destekte Homur Mizah ve Karikatür Grubu'ndan geldi. Çanakkale’nin Kirazlı Atikhisar Havzası’nda, Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamının olduğu bölgeye yürüyüşe geçen yurttaşların baskısı sonuç verdi. Şantiye kapıları binlerce kişinin baskısı sonucu açılmak zorunda kalmıştı.

HOMUR Mizah ve Karikatür Grubu Şubat 2017 ayında Eğitim-Sen Çanakkale Şubesi ve Çevre Dostlarıyla beraber bir HOMUR Kazdağları Mücadele Özel Sayısı çıkarmıştı.

Homur Mizah ve Karikatür Grubu ''Kaz Dağları Mücadelesini yükselten tüm dostlarla beraber olduğumuzu tekrarlarız'' destek mesajını yolladı ve Kazdağları Mücadele Özel Sayısı'nı hatırlattı:

