Hipertansiyonun sınırları değişti

Hipertansiyonun tanı ve tedavisiyle ilgili yeni bir rehber yayımlanırken, sınırlar da değişti.

Amerikan Kalp Birliği ve Amerikan Kardiyoloji Derneği hipertansiyonun tanı ve tedavisiyle ilgili yeni bir rehber yayımladı.

Eskiden 140/90 mmHG değerlerinin üzeri hipertansiyon olarak tanımlanıyordu. Yeni rehber sınır değerlerini aşağı çekti. Bu nedenle artık çok daha fazla sayıda insan hipertansiyonlu sınıfına dahil olacak.

Yeni tanımlamalar şöyle:

*Sistolik 120 ve diyastolik 80 mmHG değerlerinin altı normal.

*Sistolik 120-129 ve diyastolik 80’in altı yüksek kan basıncı.

*Sistolik 130-139 veya diyastolik 80-89 arası hipertansiyon 1. Evre.

*Sistolik 140’ın veya diyastolik 90’ın üzeri hipertansiyon 2. Evre.

Ancak, hipertansiyonun sınır değerlerinin değişmiş olması hipertansiyon tanısı alacak olanların hemen ilaç tedavisine başlamaları gerektiği anlamına gelmiyor.

Yaklaşım şu şekilde:

*Normal kan basıncı için: Sağlıklı yaşam ve yılda bir kez muayene.

*Yüksek kan basıncı için: Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve 3-6 ayda bir muayene.

*1. Evre hipertansiyon için: 10 yıllık kalp krizi ve felç riskini değerlendir, eğer %10’dan azsa sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve 3-6 ayda bir muayene; eğer risk %10’dan fazlaysa veya hastanın bilinen bir kalp hastalığı, diyabeti, kronik böbrek hastalığı varsa, yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak ilaç tedavisi ve izlem.

*2. Evre hipertansiyon için: Sağlıklı yaşam tarzı değişikliği ve iki tane tansiyon düşürücüyle izlem.

Hipertansiyon tanısı için tansiyon değerlerinin düşürülmesinin nedeni, sistolik kan basıncı 130 olanların, 120 olanlara göre 2 kat sıklıkta kardiyovasküler bir olay geçiriyor olduklarının saptanması.

Bu yeni tanımlamalarla ABD’de %32 olan hipertansiyonlu oranının %46’ya yükseleceği; ilaç başlanması gerekenlerin oranının ise kadınlarda %1.3, erkeklerde %2.5 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Yaşam tarzı değişiklikleri ise şunlar: DASH (hipertansiyonu durdurma diyeti), yani sebze ağırlıklı, az yağlı, lifli, sebze ağırlıklı, kırmızı et değil balık içeren diyet. Düşük tuz, zengin potasyumlu, kalsiyumlu, magnezyumlu gıdalar (muz, patates, avokado ve koyu yeşil yapraklı sebzeler), kilo kontrolü, sigarayı bırakmak, fizik aktivite (günde 20 dk yürüyüş), haftada 3 kadeh kırmızı şarap, içki sınırlaması.

Tabi, piyasanın, kentlerin, hava kirliliğinin, işsizliğin tükettiği yaşamlarda bu önlemlerin nasıl alınacağı, stresten nasıl uzak durulacağı ayrı konu.

Kaynak

https://sciencebasedmedicine.org/new-blood-pressure-guidelines-why-are-p...