Heybeliada'da içkili lokantalara yönelik tehdide sosyal medyada tepki

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Heybeliada’da içki satan restoranların sahiplerine, içerisinde 'hadislerin' olduğu tehdit mektupları gönderilmişti. soL Haber'in 26 Temmuz günü okurlarına duyurduğu haber sonrasında, yaşanan olaya sosyal medyada tepki yağdı.

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Heybeliada’da içki satan restoranların sahiplerine, içerisinde 'hadislerin' olduğu tehdit mektupları gönderilmişti. soL Haber'in 26 Temmuz günü okurlarına duyurduğu haber sonrasında, yaşanan olaya sosyal medyada tepki yağdı.

Heybeliada’daki restoranlara gönderilen mektuplarda, hadis olduğu söylenen cümleler yer almıştı. Mektuplarda, “Hz. Muhammed buyuruyor ki, içkiden sakınınız. İçki kötülüklerin anası ve anahtarıdır. Sarhoş eden her madde haramdır. İçki ve uyuşturucu üreten, dağıtan, alan, satan ve aracılık edenlere lanet edilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

Konuya ilişkin Adalar Savunması’nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

“Heybeliada’da restoranlara tehdit ve gözdağı içerikli imzasız mektuplar gönderiliyor. Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz.”

Heybeliada'da restoranlara tehdit ve gözdağı içerikli imzasız mektuplar gönderiliyor. Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz... pic.twitter.com/CKFmfL00oj — Adalar Savunması (@adalarsavunmasi) 26 Temmuz 2018

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan tehdit olayına tepkilerini ifade ettiler.

İşte o tepkilerden bazıları: