Heybeliada'da içkili lokantalara 'hadisli' mektup: Tehdit ettiler

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Heybeliada’da içki satan restoranların sahiplerine, içerisinde 'hadislerin' olduğu tehdit mektupları gönderildi.

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Heybeliada’da içki satan restoranların sahiplerine, içerisinde "hadislerin" olduğu tehdit mektupları gönderildi.

BirGün’ün aktardığı habere göre Heybeliada’daki restoranlara gönderilen mektuplarda, hadis olduğu söylenen cümleler yer aldı.

Mektuplarda, “Hz. Muhammed buyuruyor ki, içkiden sakınınız. İçki kötülüklerin anası ve anahtarıdır. Sarhoş eden her madde haramdır. İçki ve uyuşturucu üreten, dağıtan, alan, satan ve aracılık edenlere lanet edilmiştir” ifadeler yer aldı.

Konuya ilişkin Adalar Savunması’nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Heybeliada’da restoranlara tehdit ve gözdağı içerikli imzasız mektuplar gönderiliyor. Adalar halkı ve esnaf arasında tedirginlik yaratan, örtülü tehdit içeren imzasız mektupları gönderenlerin en kısa zamanda bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını istiyoruz.”