HES inşaatı bitti, durdurma kararı çıktı

Artvin Şavşat'ta Arpalı deresi üzerinde kurulan HES inşaatı tamamlandıktan sonra durdurma kararı çıktı.

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Arpalı deresi üzerinde yapılan Susuz regülatörü ve HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011'in Ağustos ayında "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu" verdi.

Bölgede yapımı planlanan HES’in önünü açan bu kararın 28 köyü susuz bırakacağını söyleyen Şavşatlılar, Rize İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Davanın açılmasının ardından ÇED raporu için yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, "dava konusu uyuşmazlığın özelliği, çevreye etkileri ve projenin kapsamı dikkate alındığında ileride telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olmasına" vurgu yaptı. Mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Ancak mahkeme, bilirkişi incelemesi ve hazırlanan raporun ardından davayı, zamanında açılmadığına hükmederek reddetti.

Bunun üzerine Şavşatlılar Danıştay’a itirazda bulundu. Danıştay 14'üncü Dairesi de yaklaşık iki yıl süren inceleme sürecinin ardından Rize İdare Mahkemesinin davayı ret kararını, projenin yapımıyla ilgili duyurunun ilçede gereğince yapılmadığına dayandırarak bozdu.

Ancak buna rağmen, Rize İdare Mahkemesi eski kararda ısrar etti ve dava süre aşımı gerekçe gösterilerek reddedildi.

Şavşatlılar yılmadı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na ikinci kez temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Susuz HES projesi ile ilgili yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararında projenin yapımıyla ilgili duyurunun ilçede gereğince yapılmadığına yer verildi.

KARAR ÇIKTI AMA HES İNŞAATI BİTTİ

Arpalı deresi üzerinde kurulan Susuz Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı 2011 yılından itibaren hukuk mücadelesi yürüten yurttaşlar, Danıştay'ın bozma kararı ile sevindi. Ancak, dava süresince yapımı süren Susuz HES tamamlandı.

Davanın avukatı Halis Yıldırım, yerel mahkemenin kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozulduğunu belirterek, bundan sonra yerel mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesini beklediklerini söyledi.