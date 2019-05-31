Hekimlere soruşturma açıldı ama 34 hamile çocuk vakasında suçlu kim?

İstanbul Tabip Odası, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 34 hamile çocuğun adli makamlara bildirilmediği gerekçesiyle hekimlere soruşturma açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Hastane yönetimlerinin ve Sağlık Bakanlığı'nın hastalar hastaneye başvurduğu anda yaş ve tanıdan haberdar olduğunun vurgulandığı açıklamada 'sorumluluğun hekimlere yıkılması doğru mudur' diye soruldu.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında çoğunluğu Suriyeli 15 yaş altı 34 çocuğun hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği konusuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Konuyla ilgili iddianamede 18 hekim için hapis cezası talep edilirken, İstanbul Tabip Odası (İTO) bir açıklama yayınladı.

Açıklamada son yıllarda uygulanan politikaların çocukları istismardan koruyacak düzenlemeleri etkisiz kıldığı, siyasi iktidarın ve ilgili kurumlarının çocukların cinsel istismarına kayıtsız kaldığı vurgulandı.

Açıklamada “Son yıllarda Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklama ve uygulamaları, Nüfus Hizmetleri Kanunu yönünde müftülerin nikah kıymaya başlaması, dini nikâhın yaygınlaştırılmasına olanak veren Anayasa Mahkemesi kararları, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikler, çocukları istismardan koruyacak düzenlemeleri etkisiz kılmaktadır. Cinsel istismar olaylarında gerek devlet politikalarının gerekse hukuki yaklaşımların caydırıcı olmanın aksine özendirici olmasını da göz ardı etmemek gerekir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Tabip Odası konuyla ilgili şu sorulara dikkat çekti:

"1- Çocuk gebeler hastaneye başvuruda bulunduğu anda Sağlık Bakanlığı'nın kullanmış olduğu, Bakanlık ve hatta pek çok sağlık kurumundan ulaşılabilen sisteme kayıt edilmişken, hastane yönetimleri ve Sağlık Bakanlığı hastalar hastaneye başvurduğu anda yaş ve tanıdan haberdar oluyorken, sadece kamuoyunun gündemine geldiği için Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 18 hekimin cezalandırılmaya çalışılması doğru mudur?

2- Cinsel istismar şüphesi olduğunda yasal olarak yalnızca hekimler değil haberdar olan her birey ihbarla yükümlüdür. Hastane bilgi sistemi bilgilerine ulaşabilen her birey durumdan haberdardır. Tek başına hekimin değil bir heyetin bu çocukları koruyucu mekanizmalara dahil etmesi ve çok yönlü sosyal tedbirlerin varlığı gerektiği halde, süreğen hale gelmiş uygulama eksikliğini bir hekimin işlediği bir "tıbbi hata” olarak değerlendirilip, sorumluluğun hekimlere yıkılması doğru mudur?

3- Uzun zamana yayılmış bir uygulama eksikliğinden bahsedildiğine göre bu süreçte hekimleri ve ilgili personeli herhangi bir şekilde uyarmayan, davranışlarını düzeltmelerini sağlamayan, hatta yine İstanbul'da büyük bir kamu hastanesinde yaşandığı üzere bildirimi yapan sağlık çalışanına baskı yapmaya kalkışan hastane yöneticilerinin sorumluluğu yok mudur?

4- Bu ve benzeri durumların İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı diğer hastanelerde de yaşandığı bilindiğine göre normalde görevi bu işleri takip etmek olması gereken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğu yok mudur?"