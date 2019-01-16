Hekime şiddet: Doktor beyin sarsıntısı geçirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan devlet hastanesinde görevli Uzman doktor Nalan Uygun, tartıştığı hasta yakını Mustafa F. tarafından saldırıya uğradı. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Mustafa F., olayın ardından gözaltına alındı.

Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde meydana gelen olayda kanser hastası annesiyle birlikte hastaneye gelen Mustafa F., göğüs hastalıkları uzmanı doktor Nalan Uygun'dan, kendilerine öncelik vermesini istedi. Ret yanıtı alan Mustafa F., doktor Uygun'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında doktor Nalan Uygun'un başına yumruk atıp, boğazını sıkan Mustafa F., ardından annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Doktor Uygun'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, Mustafa F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırıyla ilgili konuşan uzman doktor Nalan Uygur, "Şu an gözlem altındayım. Şikayetçiyim. Bir doktora, özellikle bir kadın doktora saldırıya anlam veremiyorum" dedi.