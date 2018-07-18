Hekime şiddet: Başında kaldırım taşı kırdılar

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde pediatri asistanına kaldırım taşıyla saldıran hasta yakınları, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı ağır yaraladı. Ameliyata alınan doktorun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir K., nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşıyla vurdu. Kanlar içinde kalan doktor ameliyata, saldırgan baba gözaltına alındı.

PARKE TAŞINI DOKTORUN BAŞINDA PARÇALADI

Olay dün gece Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde yer alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde meydana geldi. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuk, serviste tedavi altına alındı. Bir türlü ateşi düşmeyen çocuğun babası Abdulkadir K., kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın ile tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir K., bulduğu parke taşını doktorun başına vurarak parçaladı.

AMELİYATA ALINDI

Saldırıya uğrayan Dr. Yalçın kanlar içersinde yere yığılırken, öfkeli baba ise hasta yakını ve sağlık görevlileri tarafından engellendi. Ağır yaralanan Dr. Yalçın meslektaşları tarafından sedyeye konularak ameliyata alındı. Abdulkadir K. ise gözaltına alındı.

Sosyal medyadan hekimlerin sağlık durumuyla ilgili paylaştıkları bilgiler: "Saçlı deride travmaya bağlı ciddi bir kesi var. Şu anda müşahade altında. Meslektaşımızın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."

İSTANBUL TABİP ODASI: SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI GÜNDEME ALINSIN

İstanbul Tabip Odası olayın ardından yaptığı açıklamada, "Harran Üniversitesi pediatri asistanı meslektaşımıza kaldırım taşı ile saldırı yapılmıştır. Kendisine acil şifalar diliyor, TBMM tarafından sağlıkta şiddet yasa tasarısının biran önce gündeme alınmasını bekliyoruz" denildi.