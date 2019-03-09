HDP’ye operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına operasyon düzenlendi. Polis, kapatılan parti binasının kapısını kırıp içeri girerek 7 kişiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz haftalarda PKK lideri Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP'li milletvekili Leyla Güven'e destek veren aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı. Akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan parti binasına girmek istedi. Milletvekillerinin engellemeleri ile karşılaşan polis, parti binasının kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda, açlık grevi başlatan 10 kişiden 7'si gözaltına alındı.

PANKARTLARA EL KONULDU

Daha sonra açlık grevinin sürdüğü konferans salonuna kalkanlarla giren polisler, burada arama gerçekleştirdi. Konferans salonunda asılı bulunan “Leyla Güven haklıdır, tecrit son bulmalıdır”, “Tecrit insanlık suçudur, siyasi tutsaklara özgürlük” gibi Türkçe ve Kürtçe yazılı pankartlara el konuldu.