HDP'li vekile beş yıl hapis cezası

HDP Adıyaman milletvekili Behçet Yıldırım, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada altı dosya birleştirildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "örgüte yardım" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, 20 Şubat 2017 tarihinde Ankara'ya gitmek isterken Adıyaman Havalimanında gözaltına alındı. Mahkemeye zorla getirilen Behçet Yıldırım daha sonra serbest bırakıldı.

Yıldırım, 21 Temmuz 2015 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde operasyon yapan askerlere engel olduğu gerekçesiyle "örgüte yardım" suçundan, değişik tarihlerde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne muhalefet suçlarından yargılandı.

YILDIRIM'A İKİ SUÇTAN CEZA

Mahkeme heyeti Yıldırım'a, Kömür Beldesi'ndeki olaylardan dolayı 4 yıl 2 ay, diğer suçlardan 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası verdi.

Behçet Yıldırım karara itiraz için İstinaf Mahkemelerine başvuracaklarını belirtirken, kendisinin söz konusu olayda çatışmayı önlemek istediğini savundu.