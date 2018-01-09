HDP'den Hasip Kaplan açıklaması: Kınıyor ve ayıplıyoruz

HDP, Hasip Kaplan'ın açıklamaları üzerine bir mesaj paylaşarak Kaplan'ın ifadelerini kınadıklarını bildirdi.

HDP Genel Merkezi, Hasip Kaplan'In sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj hakkında bir açıklama yayınladı.

HDP'nin Twitter hesabından yayınlanan mesajda; "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin,benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek..!" ifadelerini kullanmış, Sırrı Süreyya Önder içinse "Sırri gitsin film eksin" demişti.