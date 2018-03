HDP'den 'boykot' tartışmalarına ilişkin açıklama

HDP, 2019 seçimleri için boykot seçeneğinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Evrensel'den Çağrı Sarı'ya konuşan Temelli, "HDP’nin gündeminde boykot yok, olmayacak. HDP’nin Meclisten çekilme gibi bir gündemi de yok. HDP olduğu her yerde mücadeleyi yükseltecek. Bu seçim süreci tartışmaları içerisinde de biz demokrasi mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla aslolan bu mücadeleyi yükseltmek. Bugünden boykot tartışmalarını sürdürmek çok anlamlı değil. Ne zaman boykot anlamlı olur, o ayrı bir tartışma. Biz şu an için baktığımızda eğer bu meseleyi faşizm olarak değerlendiriyorsak, HDP’liler olduğu her yerde faşizme karşı mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.