HDP'den Afrin açıklaması

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, “Erdoğan’ın Afrin'i işgal etmekle tehdit etmesi kabul edilemez. Böylesi bir işgal girişiminin sadece Erdoğan’a değil, aynı zamanda Türkiye halklarına maliyetinin de ağır olacağı açıktır” denildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündemine aldığı Afrin'e yönelik saldırı girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
“Afrin'i işgal girişimi kabul edilemez” başlığı ile yayımlanan açıklamada, “Türkiye’nin bekasını kendi kişisel iktidarına indirgeyen Erdoğan, büyük bir algı operasyonu ile milliyetçi histeriyi coşturmaya çalışıyor” dedi.
Açıklamanın satır başları şöyle:
- Suriye’de 2011 yılında başlayan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın yerinden edilmesine sebep olan savaşın üzerinden 7 yıl geçti. Bölgesel ve küresel güç paylaşım savaşının alanı halindeki Suriye’de IŞİD’in askeri varlığının ortadan kaldırılmasıyla başlayan siyasi çözüm tartışmaları, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın tehditkar açıklamalarıyla sekteye uğratılıyor.
- Türkiye’nin bekasını kendi kişisel iktidarına indirgeyen Erdoğan, büyük bir algı operasyonu ile milliyetçi histeriyi coşturmaya çalışıyor. İç politikada yaşadığı sıkışmışlığı aşmak ve kendi ittifak blokunu sağlam tutmak gayretiyle Afrin'i işgal nakaratlarını sıralıyor. Büyük bir yalan ve manipülasyon imalathanesi haline gelen medya gücüyle de gerçekleri tersyüz etmeye çabalıyor.
- Erdoğan’ın hedef tahtasında olan Afrin, Kürt, Arap, Türkmen, Ermeni ve Asurilerin meclis yönetimleri aracılığıyla temsil edildikleri, barışın hakim olduğu ve savaşın uğramadığı nadir yerlerden biridir. Afrin, Suriye’de savaşın başından itibaren yerinden edilmek zorunda bırakılan sivil insanlar için güvenli bir bölge olagelmiştir. Halihazırda yarım milyonu aşkın mültecinin güvenli bir şekilde ikamet ettiği bir şehirdir. Bütün ambargo ve savaş koşullarına rağmen, savaş sürecini en az hasarla atlatabilmiştir.
- Erdoğan’ın Afrin'i işgal etmekle tehdit etmesi kabul edilemez. Böylesi bir işgal girişiminin sadece Erdoğan’a değil, aynı zamanda Türkiye halklarına maliyetinin de ağır olacağı açıktır. Ülkenin uçuruma sürüklenmesinin önüne geçmek, bizim için dün olduğu gibi bugün de temel bir görevdir.