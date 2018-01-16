HDP'den Afrin açıklaması

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, “Erdoğan’ın Afrin'i işgal etmekle tehdit etmesi kabul edilemez. Böylesi bir işgal girişiminin sadece Erdoğan’a değil, aynı zamanda Türkiye halklarına maliyetinin de ağır olacağı açıktır” denildi.

Haber Merkezi