HDP'de Demirtaş'ın yerine geçecek isim için ilk iddia

HDP'de Selahattin Demirtaş'ın genel başkanlığı bırakma kararı sonrası yerine gelecek ismin Ayhan Bilgen olacağı ileri sürüldü.

HDP'de Selahattin Demirtaş'ın genel başkanlığı bırakma kararı sonrası ismi öne çıkan aday Ayhan Bilgen oldu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesi gerçekleştirilecek toplantılarda Demirtaş’ın söz konusu aday olmama iradesinin tartışılacağı ve son kararın HDP’nin yetkili kurulları tarafından verileceği ifade ediliyor. HDP’nin dün başlayan ve bugün de devam edecek milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantının yanı sıra partinin yetkili kurulları da toplantılar gerçekleştirecek. Söz konusu toplantılarda yeni döneme ilişkin nasıl bir politika izlenmesi, nasıl bir söylem kurulmasının yanı sıra aday olmama iradesine karşın yola Demirtaş’la mı, yoksa başka bir isimle mi devam edilmesi gibi konular ele alınacak. HDP’nin ocak ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 15 farklı konferansta parti tabanının bu konudaki görüşleri ele alınacak.