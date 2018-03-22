HDP Tekirdağ İl Teşkilatınca Ergene ilçesinde düzenlenen Newroz kutlaması sonrası gözaltına alınan 4 kişiden biri olan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı.

HDP Tekirdağ İl Teşkilatı tarafından dün düzenlenen Newroz kutlamasına konuşmacı olarak katılan HDP’li Gülsüm Ağaoğlu, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağaoğlu ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gülsüm Ağaoğlu sorgulanmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden Ağaoğlu tutuklandı.