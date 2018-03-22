HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı

HDP Tekirdağ İl Teşkilatınca Ergene ilçesinde düzenlenen Newroz kutlaması sonrası gözaltına alınan 4 kişiden biri olan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu tutuklandı.
İHA
Perşembe, 22 Mart 2018 19:49

HDP Tekirdağ İl Teşkilatı tarafından dün düzenlenen Newroz kutlamasına konuşmacı olarak katılan HDP’li Gülsüm Ağaoğlu, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ağaoğlu ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı. 

Gülsüm Ağaoğlu sorgulanmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden Ağaoğlu tutuklandı.