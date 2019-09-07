HDP: Kayyum atamaları tamamen siyasal tasarruftur

HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasının ardından Diyarbakır'da HDP'li ilçe belediyelerine de kayyum atanacağı iddialarına HDP'den açıklama geldi.

Sosyal medyada yer alan Bismil, Çınar, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçe belediye eşbaşkanlarının da görevden alınacağına ilişkin paylaşımların hatırlatıldığı açıklamada "Söz konusu belgelerin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve gerçek olduğu, Diyarbakır Valiliği’nin yaptığı yazılı açıklama ile de ortaya çıktı. Açıklamada, söz konusu belgeler için kullanılan “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır Valiliğine gönderdiği bir yazı” ifadesi bu belgelerin doğru olduğunun kabulü oldu" denildi.

HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan imzalı açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

'Görevden Uzaklaştırma' başlığı ile hazırlanan bu yazı, İçişleri Bakanlığı’nın yeni bir kayyım darbesi hazırlığı içerisinde olduğunun göstergesidir. Bir kez daha anlaşılmıştır ki, kayyım atamaları hukuki değil tamamen siyasal tasarruftur. İktidarın seçimde kaybettiklerini geri alma çabasıdır. Halkın iradesinin gasp edilmesi ve sandık iradesinin yok sayılmasıdır.

Atanan kayyımların halkımız nazarında hiçbir karşılığı olmadığını, Edirne’den Hakkari’ye tüm demokrasi güçlerinin kayyım yoluyla seçmen ve halk iradesinin gaspına nasıl karşı geldiğini geçtiğimiz birkaç haftada gördük. Keza uluslararası alanda da bu kayyım darbesinin hiçbir meşruiyetinin olmadığı birçok kurum ve kuruluş tarafından açıkça ilan edildi.

Kayyım atamaya devam etmek, seçimle kazanamadığını devlet şiddeti ve gücü ile hukuksuz bir şekilde gasp etmek çözüm değildir. İktidarı zor yoluyla elde etmek, siyasi başarı değil zorbalıktır, zulümdür, kötülüktür. İktidarın bu adımları çaresizliğinin bir göstergesi ve çöküşün kanıtıdır.

İktidara çağrımız, ilçelere kayyım atama hazırlığından vazgeçmesi, halkın seçtiklerinin yerine atadığı kayyımları görevden alması ve o koltukları gerçek sahiplerine iade etmesidir.

Bizler, tüm demokrasi güçleri ile birlikte kayyım darbesi karşısında demokratik protesto hakkımızı kullanmaktan, demokratik direnişi sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. AKP-MHP ittifakının ülkeyi ve toplumu gün be gün daha karanlık ve faşizan baskıların yoğunlaştığı bir döneme sürüklemesi karşısındaki mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan 'ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklama yapmıştı.