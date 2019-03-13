HDP, DBP ve DTK'den Newroz deklarasyonu

DTK, HDP ve DBP, seçim ittifakı yaptıkları partilerle birlikte ortak 21 Mart Newroz Deklarasyonu açıkladı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Demir Otel'de düzenlediği ortak basın toplantısıyla 21 Mart Newroz Deklarasyonu'nu açıkladı.

Basın toplantısına DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Gülcihan Şimşek, Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Başkanı Sinan Çiftyürek, Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD) Genel Sekreteri Nesrin Askar, Azadî Hareketi Sözcüsü Ayetullah Aşiti ve HDP milletvekilleri Pero Dündar ile Musa Farisoğulları katıldı.

Deklarasyonun Kürtçesi DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, Türkçesi ise HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar tarafından okundu.

'NEWROZ ZALİME KARŞI DİRENİŞTİR'

"Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız" sloganıyla gerçekleştirilecek Newroz'un deklarasyonunda şu ifadelere yer verildi: "21 Mart 2019 tarihinde Ortadoğu halklarının diriliş bayramı olan Newroz, 2631'inci kez kutlanacaktır. Zulme karşı başta Kürt halkı olmak üzere halklarımızın yüzyıllardır sürdürdüğü direnişin simgesi olan Newroz, bu yıl 'Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız' temel şiarıyla kutlanacaktır. Zulme karşı halkların baharı olan Newroz, bu yıl da ülkemiz ve bölgede çok tarihi gelişmelerin ortasında kutlanacak. Newroz'un Kürt halkı açısından tarihsel misyonu ve önemi, direniş mirasının bir varoluş tarzına dönüşmüş olmasıdır. Zalime karşı mazlumun mücadelesi olarak hafızalara yerleşmiş olmasıdır. Bu gün, kendi farkına varmanın ve bu duygularla hareket etmenin günüdür, yani bilinç günüdür.

TEMELLİ: NEWROZ DİRENİŞ GÜNÜ OLACAK

Newroz Deklarasyonu'nun okunmasından sonra konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, şunları söyledi: "Bir hafta sonra tüm Türkiye Newroz’u kutlayacak. Fakat içinde bulunduğumuz koşullar kutlamadan çok zulme karşı bir direniş günü olacak. Bu zulmü kabul etmeme günü olacak, bir kez daha güçlü bir şekilde tüm Türkiye iradesini ortaya koyacaktır. Ondan 10 gün sonra sandıklara, yerel seçimlere gideceğiz; irademizi sandıklara yansıtacağız. Bu iradeye sahip çıkarak, bu zulme bu şiddete ve savaş politikalarına dur diyeceğiz. Buna inanıyoruz, bu gerçekleşecek."