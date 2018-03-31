'HDP, CHP'yle ittifaka sıcak bakmıyor'

HDP yönetiminin seçim ittifakı için CHP'ye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

HDP’nin "ittifak" için CHP’ye yönelmesinin parti içinde uygun bulunmadığı kulislere yansıdı.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, HDP, önceki gün gerçekleştirilen ve yaklaşık sekiz saat süren merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısında 2019 yol haritasını görüştü. Geniş bir muhalefet cephesi oluşturmaya dönük arayışların yürütülmesini içeren plan, 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak parti meclisi (PM) toplantısında onaylandıktan sonra uygulamaya konulacak.

"İttifak" için CHP’ye yönelmeyi uygun bulmayan parti yönetimi, Meclis dışındaki sol sosyalist partiler başta olmak üzere farklı muhalif kesimlerle görüşecek.

"Seçim ittifakı" konusunda hangi partilerin kapısının çalınacağına yönelik tartışmaları daha sonraya bırakan MYK’de, OHAL koşullarında mücadele için yeni yöntemlerin belirlenmesi kararlaştırıldı.

"Sistemin dayattığı mevcut ittifak anlayışını kabul etmeme" görüşüne varılan toplantıda, “Tartışmalar, iktidarın tarif ettiği ittifak anlayışı üzerinden değil toplumun HDP’den beklentileri üzerinden bir ittifak anlayışı ile yürütülmeli” fikri ağırlık kazandı.

Siyasete dair karamsarlığı giderecek ve siyaset yoluyla değişimin gerçekleşeceğine dair inancı güçlendirecek açılımların yapılmasını kararlaştıran HDP MYK; demokratik kitle örgütleriyle siyasi parti ve meslek odalarının kapısını mayıs ayından itibaren seçim gündemiyle çalacak.