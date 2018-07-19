Hazine ve Maliye Bakan yardımcılığına atanan Bülent Aksu, Albayrak'ın Çalık'tan mesai arkadaşı

Turkcell'in finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak'ın yardımcısı olarak görev almak üzere 31 Temmuz'da görevinden ayrılıyor. Aksu, Çalık Holding'de Albayrak ile aynı dönemde çalışmış bir isim.

Turkcell’in finans genel müdür yardımcılığı (CFO) yapan Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev almak üzere 31 Temmuz’da görevinden ayrılacak.

Aksu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yardımcısı olarak çalışacağı belirtiliyor. Aksu ile Albayrak'ın Çalık Holding'de aynı dönemde birlikte çalıştığı biliniyor.

BÜLENT AKSU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezunu olan Aksu, ilk olarak katılım bankası Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulunda müfettiş olarak çalışmış. Ardından 2003-2007 yılları arasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da çalıştığı dönemde Çalık Holding'de Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görev yapmış. 2008-2012 yılları arasında Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu üyeliği yapan Aksu, SOCAR iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de CFO ve son olarak yine SOCAR iştiraki Star Rafineri A.Ş.’de CFO görevlerinde bulunmuş.