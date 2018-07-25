Hayvanseverlere yönelik gerici protesto: Gusül bilmeyenler bize hayvan sevgisi öğretemez

Nevşehir’e bağlı Acıgöl Belediyesi görevlileri tarafından sokak köpeklerinin canlı canlı pres makinesine atılması üzerine hayvanseverler isyan etmişti. Belediye binasına gelen hayvanseverler, bir grup gerici tarafından protesto edildi. Grubun içindeki bir çocuk 'Gusül abdesti bilmeyenler bize hayvan sevgisi öğretemez' yazılı döviz taşıdı.

Nevşehir’e bağlı Acıgöl Belediyesi görevlileri tarafından sokak köpeklerinin toplanarak canlı canlı pres makinesine atılması görüntülerine tepki göstermek için belediye binasına gelen hayvanseverler, bir grup gerici tarafından protesto edildi.

Protesto eylemini gerçekleştiren şahıslar, çocukları da kullanarak üzerlerinde "Leyla giderken neredeydiniz", "Bu vatan şehit verirken siz neredeydiniz" yazan pankartlar taşıdı. Küçük bir kız çocuğunun elinde ise "Gusül abdesti bilmeyenler bize hayvan severlik öğretemez" yazdığı görüldü.

HAYVANSEVERLER PROTESTO EDİLDİ

Canlı yayında, kendisini arayan hayvansever derneklerinin olayı öğrenince özür dilediğini ifade Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'a ve Acıgöl Belediyesi'nin hayvanlara yönelik uygulamalarına tepki göstermek için belediye önüne gelen hayvan severler kendilerini protesto eden gerici bir grup ile karşılaştı.