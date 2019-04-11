HAYTAP Temsilcisi: Hayvana işkence ve tecavüz ceza kanununa girse adliyeler kilitlenir!

Ankara Batıkent'te 16 köpeğin zehirli et verilerek katledilmesiyle ilgili üç şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan konuyla ilgili soL Haber'in sorularını yanıtladı.

Ankara'nın Yenilmahalle ilçesine bağlı Batıkent'te yaşanan korkunç olayda yapılan incelemeler ve güvenlik kamerası görüntüleri aracılığıyla üç şüpheli yakalanmıştı. Şüpheliler bugün tutuklama talebiyle çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay sosyal medyada ve çeşitli mecralarda yoğun tepkiyle karşılanırken, konuyla ilgili bazı sorular da tekrar gündeme gelmiş oldu.

Biz de olaya ilişkin düşüncelerini almak üzere sorularımızı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan'a yönelttik...

Özellikle son yıllarda hayvan şiddeti oldukça artmış durumda. Yaşanan son olaya ilişkin neler aktarabilirsiniz?

Karnını doyurmak için bize muhtaç olan bir hayvanın güvenini kötüye kullanıp, onu zehirli etle kandırıp can çekişe çekişe ölmesine sebep olmanın ahlaki boyutunu tartışmaya gerek bile duymuyorum. Birazcık akıl ve vicdan sahibi olan her insan bu duruma tepki duyar zaten.

Bizim esas vurgulamak istediğimiz, olayın yasal boyutu. Hayvanlar yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre can değil, mal olarak muamele görüyor. Dolayısıyla sahipsiz hayvana uygulanan şiddet Ceza Kanunu değil, Kabahatler Kanunu kapsamında ve maalesef bu tür durumlarda savcılıkların elleri kolları bağlı. Herkes failin peşine düşmüş durumda. Biz ise şunu soruyoruz: İyi, peki, diyelim ki "kabahatli" kişi bulundu (dikkatinizi çekerim, "suçlu" değil, "kabahatli") ne olacak?

Ne olacağını söyleyelim: Yasak yerde sigara içen kişiyle aynı cezayı alacak: İdari para cezası. Üstelik talebi halinde kendisine taksitlendirme kolaylığı da sağlanacak. Yani hayvanlar katledilecek ve devlet bu ölen hayvanların kanından para kazanacak.

Bu sebepten ötürü biz HAYTAP olarak bu olayda TCK 181 üzerinden suç duyurusunda bulunduk. Buna göre çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hayvan sahipli olduğu durumda da TCK'nin mala zarar verme suçu üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun dışındaki durumlarda ise çaresiz kalıyoruz maalesef.

Tabi bu olayla birlikte aylardır Meclis'te bekletilen hayvan hakları düzenlemesi de gündem oldu. AKP bu düzenlemeyi maliyet gibi çeşitli nedenlerle ertelemişti... Neler söylemek istersiniz? HAYTAP'ın bu düzenlemeye dönük bir adımı var mı?

Yıllardan beri Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılacağı konuşuluyor ve sözler veriliyor, bu yeni bir şey değil. Hayvanları Koruma Kanunu'nun çıktığı 2004 yılından beri HAYTAP olarak Meclis'te çok yoğun bir lobi çalışması yürütüyoruz. Birebir görüşmelerde çok olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz, bütün siyasiler bu konuda hemfikir aslında ama geldiğimiz noktada on beş yıldır verilen sözlerin yerine getirilmediği gerçeğiyle karşı karşıyayız maalesef.

Seçimden önce Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik için söz veren Parlamento ne hikmetse bir anda araştırma komisyonu kurmaya karar verdi. Yasama sürecini doğal olarak yakından bilmeyen dostlarımız için söyleyelim: Araştırma komisyonları kurulur, aylar boyunca söz konusu problem konuşulur, STK'lar, akademisyenler, ilgili taraflar dinlenir, yüzlerce sayfalık tutanak tutulur, rapor hazırlanır ve rafa kalkar. Şunu çok net görüyoruz ki bu hamle, yerel seçimler öncesi verdiği sözü tutmayan siyasilerin büyükşehirlerde oy kaybetme korkusuyla kusurlarını örtme çabasından başka bir şey değildi.

'HAYVANA İŞKENCE VE TECAVÜZ CEZA KANUNU KAPSAMINA ALINSA ADLİYELER KİLİTLENİR'

Kanunumuzun tarihçesiyle ilgili kısa bir bilgi vermekte fayda görüyoruz: Kanun teklifleri ilgili ihtisas komisyonuna gelir, görüşülür, olgunlaşır ve Genel Kurulda kanunlaşır. Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik önerisi 24. Dönemde bir ihtisas komisyonu olan Çevre Komisyonunda etraflıca görüşülmüş, STK temsilcilerinin sevinç göz yaşları içinde son hâlini almıştı. Lakin 7 Haziran 2015'te erken seçimle birlikte kadük oldu, yani Genel Kurula inip yasalaşamadı.

Şimdi siyasilerin elinde şöyle bir imkân var: Kadük olan kanun teklifini yeniletip bir gecede Genel Kuruldan geçirip yasalaştırabilirler. Daha önce bu çalışmalar yapılmış, ilgili STK'lar dinlenmiş, saha çalışmaları yapılmış, her şey hazır. Parlamento bu konuda samimi olsa bir gecede bu kanunu çıkarabilir, kanun hazır! Peki neden Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyoruz? Sebebini biz söyleyelim: Bu ülkede hayvana işkence ve tecavüz o kadar yaygın ki bu edimler Ceza Kanunu kapsamına sokulduğu anda adliyeler kilitlenecek ve ucu bucağı belli olmayan kitlesel bir hastalıkla yüzleşmek zorunda kalacağız.

'HAYVAN ŞİDDETİ KABAHATLAR KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR, DEVLET BUNDAN PARA KAZANIYOR'

Aylardır medyada çıkan haberler bize bunu çok net gösteriyor: "Hayvanları Koruma Kanunu hız kesti", "Adalet Bakanlığı taşrada kişiler arası husumetin sıkıntı yaratacağı görüşünde", "Adalet Bakanlığı cezaevlerinde yeterli yer olmadığından, savcılıkların bu suçlarla baş edemeyeceğinden, bu kanunun getireceği mali yükten endişeli"

Geldiğimiz nokta ne peki? Hani daha rahat tecavüz edilsin diye kuyruğu kesilen eşek var ya, kanlar içinde mahallenin gençlerine 5 lira karşılığında pazarlanan, işte devlet, o eşek her tecavüze uğradığında bundan para kazanacak. Hani Sakarya'da patileri kesilen yavru köpek vardı ya, o masum bakışları içimize işleyen, memleketçe ağladığımız, acılar içinde hayata gözlerini yuman, onun gibi binlercesinin kanından devlet para kazanacak. Neden? Çünkü hayvana şiddet Kabahatler Kanunu kapsamında ve kesilen para cezaları ödeme kolaylığı sağlanması bakımından peşin fiyatına dört taksite bölünebiliyor.

'ÇARE TOPLUMSAL EĞİTİM'

Peki ne gibi önlemler alınabilir? Ne yapmalı?

Hayvana karşı şiddetin Ceza Kanunu kapsamına sokulması tek başına yeterli değil. Önce toplumu eğitmemiz gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığının (ki geçtiğimiz günlerde HAYTAP sayın bakanla bir görüşme gerçekleştirdi) hayvan haklarını ve hayvan sevgisini müfredata sokması gerekiyor. Biz gönüllü olarak okullarda eğitim çalışmaları yapıyoruz ama STK olarak gücümüz bir yere kadar, her yere yetişemiyoruz. Eğitim çalışmalarının devlet eliyle yürütülmesi gerekir.

Her akşam televizyon kanallarında bu konuda kamu spotlarına, eğitici yayınlara yer verilmesi gerek. Bu alanda da hazırladığımız ödüllü kısa filmlerimiz var ama televizyon kanalları reklam gelirlerinden feragat etmek istemiyor, RTÜK'ün bu sorumluluğu yerine getirmemeleri karşısında TV kanallarına verdiği para cezaları da çok düşük. Dolayısıyla bu konuda da kanuni düzenlemeye ihtiyaç var.

Biz bu röportajı yaparken zanlıların salıverildiği haberi geldi. Neler söylemek istersiniz?

Adliyeye gülerek giren katiller gülerek çıktılar. Sıra sana geliyor. 16 tane masum canı hunharca katledenler mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son olarak sizin HAYTAP olarak talepleriniz nedir?

Öncelikle 5199'daki "kısırlaştır, aşılat, yerine geri bırak" ilkesi korunmalı, bütün belediyelerde topyekun kısırlaştırma seferberliği başlatılmalıdır. Yasadaki değişiklik taleplerimizi ise şu şekilde özetleyebiliriz: