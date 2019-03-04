HAYEF öğrencileri fakültenin taşınmasını istemiyor

İstanbul Üniversitesi’nin, akademisyen ve öğrencilerin itirazlarına rağmen bölünmüş olmasının etkileri devam ediyor. Şimdi de Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin (HAYEF) taşınması gündemde.

İstanbul Ünversitesi'ne bağlı Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nin (HAYEF) Hadımköy'e taşınması girişimine tepki yağıyor. Okul yönetimi, bu tepkileri dikkate almıyor.

Üniversitelerin bölünmesi dayatmasına karşı geçen yıl öğrenci ve öğretim görevlilerince “Üniversiteme Dokunma” eylemleri yapılmıştı. Bu eylemlere rağmen bölünme onaylanmış ve İstanbul Üniversitesi içinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa adıyla yeni bir üniversite çıkmıştı.

Bu yıl da yeni kurulan üniversiteye bağlı kimi fakülteler taşınmış, bazı fakültelerin taşınması gündeme gelmişti. Taşınması düşünülen fakültelerden biri de Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. Son haftalarda bu fakültenin Hadımköy’e taşınması olasılığı tartışılıyor.

Okul yönetimi akademisyenler arasında bir anket düzenleyip taşınılacak lokasyon için Avcılar ve Hadımköy arasında tercih yapılmasını istedi. Ankete katılan akademisyenlerin istisnasız tamamının Avcılar tercihi yapmasına rağmen, fakültenin Hadımköy’e taşınması olasılığının daha yüksek olduğu konuşuluyor.

Fakültenin Avcılar’a bile taşınmasını istemeyen öğrenciler ise Hadımköy seçeneğinin gündeme gelmesine tepkililer. Hadımköy’e ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğunu ifade eden öğrencileri okul yönetimi dikkate almıyor.