Hayat vekillere güzel: Dişini bile biz yapacağız

TBMM Başkanlık Divanı; milletvekilleri, eski milletvekilleri, dışarıdan atanan bakanlar ile bakmakla sorumlu oldukları kişilerin implant hakkını 8'den 12'ye çıkardı.

Her vekile 8 implant hakkı tanıyan Meclis, TBMM Başkanlık Divanı'nın kararı ile bu sayıyı 12’ye çıkardı.

İmplant başına karşılanan malzeme ücreti sınırı da 500 TL’den bin TL’ye yükseltildi. İşitme cihazı ile gözlük camı ve çerçevesi için ödenen fiyatlar da artırıldı. Meclis’in karşılayacağı gözlük çerçevesi fiyatı 350 TL, gözlük camı fiyatı 200 TL, işitme cihazı fiyatı her bir kulak için 3 bin TL, işitme cihazı tamir fiyatı ise 250 TL olarak tespit edildi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; fiyat artışları, 2019 yılından itibaren her yıl enflasyon oranında otomatik olarak güncellenecek.

Son KHK ile milletvekillerinin yararlandığı haklar verilen Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle, emeklileri de bu haktan yararlanabilecek.