Hawking'in külleri Newton ve Darwin'in yanına gömülecek

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Stephen Hawking'in külleri Londra'da bulunan Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton ve biyolog Charles Darwin'in yanı başına gömülecek.

İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in küllerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton'ın mezarının yanına gömüleceği açıklandı. Hawking'in külleri aynı zamanda evrimle ilgili çalışmalarıyla bilinen ünlü biyolog Charles Darwin'in 1882'de gömüldüğü mezarının da yanı başında olacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hawking'in ailesi gizli bir cenaze töreninin Cambridge'deki Great St. Mary Kilisesi'nde düzenleneceğini söyledi. Bu kilise, Hawking'in 50 yıldır öğretim üyesi olduğu Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Gonville and Caius Koleji'ne çok yakın bulunuyor.