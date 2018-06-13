Havuz kimyasalları üreten fabrikada yangın

Kağıthane Cendere Yolu'nda bulunan havuz kimyasalları fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un değişik noktalarından görünen yangında yaralı ve can kaybı olmadığı bildirildi.

İstanbul Sarıyer Ayazağa Cendere Yolu'nda bulunan ve 9 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan havuz kimyasalları fabrikasında yangın çıktı. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülürken, fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre Yangına Seyrantepe, Kağtıhane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu Yakası'ndan da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Yangın helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

Olay sırasında fabrikada çalışan işçilerden biri yaşananları, "Canımızı, kendimizi kurtardık. Nasıl olduğunu göremedik biz de. İçeride 10-15 kişi vardı, plastik PVC var. Yangın tüpünü götürdüm, taktım. Üstümüze sıçrayınca bıraktım, arkadaşlarımıza kaçın dedim" diye anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:

"Ayazağa mevkisinde 9 bin metrekare alanında kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın İstanbul itfaiyesini alarma geçirdi. Saat 14.57'de alınan ihbar üzerine hareket eden ekipler, saat 15.04'te olay yerine ulaştı. Yangının kısa sürede yayılma eğilimi göstermesi üzerine Avrupa ve Anadolu yakasındaki itfaiye gruplarından takviye istendi. Olay yerine 19 gruptan 50 araç ve 125 personel gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de alarma geçerek, itfaiyeye destek verdi. Yangının çevreye sıçraması önlenirken, söndürme çalışmaları sürüyor."

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ise yaralı ve can kaybı olmadığını söyledi.